Определились участники от Татарстана на WorldSkills Kazan 2019

14 представителей Татарстана войдут в состав сборной России, которая примет участие в 45-м мировом чемпионате по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 с 22 по 27 августа.



«В настоящее время определен основной состав национальной сборной для участия в мировом чемпионате в Казани, где республика окажется представлена 14 конкурсантами по 13 компетенциям. Всего будет представлено 56 основных компетенций», — сообщил первый заместитель министра образования и науки РТ Андрей Поминов, его слова приводит «Татар-информ».

Напомним, что сборная Татарстана заняла первое место в медальном зачете VII Национального чемпионата WorldSkills Russia. В финале, который прошел с 20 по 24 мая, республику представляли 260 участников. Из них 218 человек завоевали 150 медалей: в копилке республики 58 золотых, 40 серебряных и 43 бронзовые медали, а также 26 медальонов за профессионализм. Подробнее — в материале «Реального времени».