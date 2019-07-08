В Казани утвердили восемь видов контейнерных площадок для раздельного сбора мусора

Фото: Олег Тихонов

Управление архитектуры и градостроительства Казани разработало и утвердило восемь видов контейнерных площадок для раздельного сбора твердых коммунальных отходов. Об этом стало известно в ходе «делового понедельника» в мэрии города.

Внешний вид площадок разработан для различного типа городской застройки — для современных жилых комплексов, для микрорайонов с многоэтажными панельными домами, для типовой среднеэтажной застройки, а также для исторического центра.

Изначально такие площадки устанавливали взамен поврежденных, а также во дворах, где были проведены капитальный ремонт и благоустройство. Сейчас их 15: в Ново-Савиновском районе на пр. Амирхана, 4а, в Советском районе на ул. Академика Глушко, 32 и т. д.

До конца года планируется построить еще 19 площадок: две — в Вахитовском районе, по одной — в Кировском и Московском районах, пять — в Ново-Савиновском районе и десять — в Советском районе. Еще 23 площадки планируется построить во дворах домов, жители которых отказались от мусоропроводов в пользу контейнерных площадок.



Ранее стало известно, что Казань полностью переведут на раздельный сбор отходов к концу лета. Подробности — в материале «Реального времени».