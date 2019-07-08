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На Зеленодольском заводе рассказали о реконструкции двух объектов на Волге

10:37, 08.07.2019
На Зеленодольском заводе рассказали о реконструкции двух объектов на Волге
Фото: realnoevremya.ru

После реконструкции Нижегородского гидроузла и Волго-Донского канала можно будет запускать по Волге более крупные корабли. Об этом заявил гендиректор Зеленодольского завода имени Горького Александр Карпов.

Он пояснил, что в настоящее время пока нельзя провести корабли водоизмещением более 3 500 тонн по реке.

«Возможно, после проведения работ по строительству Нижегородского низконапорного гидроузла, а также реконструкции Волго-Донского канала, появится возможность перевода кораблей более крупного водоизмещения по Волге», — цитирует Карпова «РИА Новости»

Зеленодольский завод в Татарстане производит корабли, которые отправляются заказчикам внутренними водными путями.

Напомним, ранее на Зеленодольском заводе спустили на воду пограничный сторожевой корабль «Анадырь».

Промышленность Татарстан
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