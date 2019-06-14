На Зеленодольском заводе спустили на воду пограничный сторожевой корабль «Анадырь»

На Зеленодольском заводе имени А.М. Горького прошла церемония спуска на воду второго серийного пограничного сторожевого корабля 1-го ранга проекта 22100 «Анадырь».

В настоящее время на стапелях завода ведется строительство двух судов этого проекта, сообщает «Интерфакс-Поволжье».



«Анадырь» — пограничный сторожевой корабль. Является первым в новейшей истории России, который спроектирован полностью по требованиям морских пограничников. Это многофункциональный корабль, обладающий высоким боевым потенциалом, он способен участвовать в полномасштабных спасательных операциях. Его главная задача — охрана исключительной экономической зоны Российской Федерации.



Напомним, 11 июня на Зеленодольском заводе им. Горького в присутствии главы республики Ингушетия Юнус-Бека Евкурова прошла церемония спуска на воду малого ракетного корабля «Ингушетия».

