На Зеленодольском заводе спустили на воду пограничный сторожевой корабль «Анадырь»
На Зеленодольском заводе имени А.М. Горького прошла церемония спуска на воду второго серийного пограничного сторожевого корабля 1-го ранга проекта 22100 «Анадырь».
В настоящее время на стапелях завода ведется строительство двух судов этого проекта, сообщает «Интерфакс-Поволжье».
«Анадырь» — пограничный сторожевой корабль. Является первым в новейшей истории России, который спроектирован полностью по требованиям морских пограничников. Это многофункциональный корабль, обладающий высоким боевым потенциалом, он способен участвовать в полномасштабных спасательных операциях. Его главная задача — охрана исключительной экономической зоны Российской Федерации.
Напомним, 11 июня на Зеленодольском заводе им. Горького в присутствии главы республики Ингушетия Юнус-Бека Евкурова прошла церемония спуска на воду малого ракетного корабля «Ингушетия».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым