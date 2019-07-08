Эксперт прогнозирует курс доллара на сегодня не выше 64,25 рубля

Ослабление рубля на прошлой неделе до отметки в 63,79 руб./долл., вероятно, было связано с конвертацией дивидендов иностранными инвесторами и снижением размещаемых объемов ОФЗ на аукционах Минфина. Так, 3 июля Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ 26225 (с погашением 10 мая 2034 года) всего на сумму 14,57 млрд рублей.

Основными событиями этой недели станут публикация протоколов предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США (11 июля) и заседание мониторингового комитета ОПЕК и ОПЕК+ (12 июля). Первое событие может стимулировать рост аппетита инвесторов к рисковым активам, а второе — вызвать всплеск волатильности на нефтяном рынке.

Директор казначейства банка «Восточный» Константин Кочергин считает, что сегодня курс рубля к доллару в большей степени будет определяться динамикой цен на нефтяном рынке. Прогноз по курсу USD/RUB на сегодня 63,35 — 64,25.



Календарь событий на этой неделе:

10 июля состоится решение Банка Канады по процентной ставке (прогноз рынка без изменений 1,75%);

11 июля будут представлены Протоколы предыдущего заседания ЕЦБ. Вероятен всплеск краткосрочной волатильности в паре евро/долл.;

12 июля состоится саммит министров экономики и финансов Евросоюза. Негативные прогнозы по развитию экономики ЕС могут стимулировать ослабление евро против доллара.