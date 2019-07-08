В Таджикистане из-за отравления хлебом скончались 13 заключенных

Во время перевозки заключенных с севера Таджикистана в Душанбе произошли смертельные случаи из-за отравления хлебом.

Инцидент случился на втором участке пути во время этапирования. 16 заключенных из 128 (120 мужчин и 8 женщин) съели три буханки хлеба. Через полчаса они почувствовали недомогание, после чего потеряли сознание.

Троих заключенных медикам удалось спасти, остальные 13 скончались, рассказали в пресс-центре Главного управления исполнения уголовных наказаний (ГУИУН) Минюста Таджикистана.

В настоящее время выясняются причины произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, ранее в Саратовской области трое детей и пятеро взрослых отравились суши. Из-за этого был временно закрыт суши-бар «Япошка».