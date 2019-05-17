В Саратовской области трое детей и пятеро взрослых отравились суши

В Энгельсе на пять суток закрыли суши-бар «Япошка» из-за случаев острых кишечных инфекций, сообщает ИА «Взгляд-инфо».

От отравления роллами пострадали восемь человек, из них трое детей. Специалисты областного Роспотребнадзора ведут эпидемиологическое расследование.

Напомним, в 2018 году в Саратове владельца кафе «Юан» оштрафовали за массовое отравление роллами.

По информации регионального Роспотребнадзора, в июне 2018 года было зафиксировано 17 случаев кишечной инфекции у лиц, употреблявших еду в суши-студии «Юан». В связи с этим ведомство провело проверку, в ходе которой было выявлено, что исследованные образцы продукции по микробиологическим показателям не соответствуют необходимым требованиям.

