В России могут возобновить производство и продажу алкогольных энергетиков

На территории России может быть снят запрет на производство и оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков. Соответствующий документ подготовила Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК).

Документ коллегии направлен на отказ от введенных ранее в стране ограничений. Отмечается, что Россия создала дополнительный барьер для торговли на рынке союза, чего не имела права делать в одностороннем порядке.

В ЕЭК полагают, что алкогольные энергетики находятся под действием ряда международных техрегламентов, в связи с чем к ним не может применяться национальное законодательство, пишет газета «Известия».

Минфин РФ выразил несогласие с претензией ЕЭК, подчеркнув, что государство обязано устанавливать более строгие правила, если здоровью населения угрожает опасность.

Россия ввела ограничения на производство и оборот алкоэнергетиков с 1 января 2018 года.

Напомним, в России планируют ввести минимальную розничную цену на винные напитки.