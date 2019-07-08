В России могут возобновить производство и продажу алкогольных энергетиков
На территории России может быть снят запрет на производство и оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков. Соответствующий документ подготовила Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК).
Документ коллегии направлен на отказ от введенных ранее в стране ограничений. Отмечается, что Россия создала дополнительный барьер для торговли на рынке союза, чего не имела права делать в одностороннем порядке.
В ЕЭК полагают, что алкогольные энергетики находятся под действием ряда международных техрегламентов, в связи с чем к ним не может применяться национальное законодательство, пишет газета «Известия».
Минфин РФ выразил несогласие с претензией ЕЭК, подчеркнув, что государство обязано устанавливать более строгие правила, если здоровью населения угрожает опасность.
Россия ввела ограничения на производство и оборот алкоэнергетиков с 1 января 2018 года.
Напомним, в России планируют ввести минимальную розничную цену на винные напитки.Общество
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