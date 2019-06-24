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В России планируют ввести минимальную розничную цену на винные напитки

10:13, 24.06.2019
В России планируют ввести минимальную розничную цену на винные напитки
Фото: pixabay.com

На территории России может быть установлена минимальная розничная цена на винные напитки. Соответствующую инициативу правительства РФ поддержал Минсельхоз.

В ведомстве считают, что данная мера позволит вытеснить с рынка контрафактную и нелегальную продукцию. Также инициатива окажет дополнительную поддержку отечественным виноделам и виноградарям.

Под винным напитком подразумевается алкогольная продукция крепостью от 1,5 до 22 градусов, содержащая не менее 50% виноматериалов, уточняет ТАСС.

В настоящее время устанавливаются минимальные цены на водку, коньяк, бренди и шампанское.

Напомним, ранее Минфин РФ не поддержал введение минимальной розничной цены на пиво.

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