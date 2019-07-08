Deutsche Bank официально объявил о сокращении 18 тысяч сотрудников

Немецкий банк Deutsche Bank сократит свой штат на 18 тысяч человек к 2022 году. Об этом говорится в официальном заявлении организации.

В рамках планового сокращения через три года штат сотрудников в банке составит 74 тысячи специалистов. Стоит отметить, что в прошлом году банк сократил 7 тысяч сотрудников.

Также в Deutsche Bank пройдет масштабная реструктуризация бизнеса, включающая в себя списание активов на 3 млрд евро только по итогам второй половины этого года.

Напомним, ранее Deutsche Bank подтвердил возможное слияние с Commerzbank.