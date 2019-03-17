Deutsche Bank подтвердил возможное слияние с Commerzbank

Крупнейший банк Германии Deutsche Bank подтвердил информацию о слиянии со своим конкурентом Commerzbank.

Окончательное решение по этому вопросу еще не принято, в настоящий момент ведутся переговоры между представителями двух банков, говорится в заявлении Deutsche Bank.

Отмечается, что руководство банка пока оценивает целесообразность слияния с Commerzbank с точки зрения роста и рентабельности кредитной организации.

Напомним, ранее сообщалось, что слияние Deutsche Bank и Commerzbank может произойти к середине 2019 года. При таком исходе в Европе появится четвертый по величине банк.