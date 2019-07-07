ОБСЕ отклонила российскую резолюцию о борьбе с нацизмом

Комитет по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам Парламентской ассамблеи ОБСЕ отклонил резолюцию «О борьбе с ксенофобией, агрессивным национализмом и связанной с ними нетерпимостью», предложенную Россией.

Документ содержал сформулированную проблему «распространения теории права по признаку расы, национальности, религии или культуры, сообщил в Facebook основной автор проекта Артем Туров.

«Литва и Украина в агрессивной форме раскритиковали наш проект, манипулируя фактами и уводя обсуждение от содержания резолюции. Именно в этих странах мы и наблюдаем обеление пособников нацизма, и попытку сделать военных преступников героями национально-освободительных движений», — написал он.

Ранее комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ принял резолюцию с призывом к России отменить решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии.