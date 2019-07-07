Суд арестовал капитана катера, перевернувшегося в Черном море

Фото: пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю

Туапсинский районный суд в Краснодарском крае арестовал капитана катера, который перевернулся в Черном море около поселка Джубга.

Он пробудет в СИЗО 1 месяц и 30 суток, пишет ТАСС со ссылкой на транспортного прокурора Туапсе Максима Степаненко.

5 июля в поселке Джубга Туапсинского района Краснодарского края произошла трагедия: перевернулся прогулочный катамаран с туристами на борту. В результате два человека утонули. Одной из погибших оказалась 42-летняя жительница Мордовии.

По данным СМИ, катамаран «Атолл» перевернулся из-за перегруза. Судно зарегистрировано в порту Туапсе, свидетельство выдавалось в 2017 году. Вместимость катера составляла 12 человек.

Напомним, что Следком уже возбудил уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг.