Грузия обвинила Россию в «русификации Абхазии»

Президент Грузии Саломе Зурабишвили на смотре вооруженных сил в честь Дня независимости пожаловалась на то, что второй государственный язык страны — абхазский — «находится на грани исчезновения».

Причиной этого она назвала Россию, которая «проводит политику русификации в отношении абхазского народа, абхазской культуры и языка», пишет «Коммерсантъ».

По мнению Зурабишвили, граждане Грузии, в том числе этнические грузины, абхазы и осетины, живущие в Абхазии и Южной Осетии, «остаются в заложниках насильственной политики России». Признаками этого являются «частое похищение мирных жителей у линии оккупации», а также «превращение Южной Осетии в военную базу».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о разозлившем его разговоре с премьер-министром Дмитрием Медведевым, который на момент встречи был президентом России, про независимость Абхазии.

По словам Лукашенко, он был готов признать независимость Абхазии, однако ему пригрозили западными санкциями. После разговора об ограничениях с бывшим генсеком НАТО Хавьером Соланой Лукашенко провел встречу с Медведевым, но последний к этому оказался не готов.