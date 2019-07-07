Минздрав назвал нормы потребления молочных продуктов

Заведующая отделением профилактики факторов риска Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ Дарья Халтурина сообщила, что взрослым людям нужно употреблять 200 граммов молочных продуктов в сутки

«После употребления 400 граммов эффект перестает быть положительным», - отметила она в интервью «Российской газете».

Халтурина посоветовала пожилым людям заменить молоко в чистом виде на йогурт, кефир, творог и сыр. Благодаря содержащимся в них белкам, витамину D, кальцию и масляной кислоте, эти продукты способствуют профилактике саркопении — возрастного атрофического изменения скелетной мускулатуры, приводящего к постепенной потере мышечной массы и силы.

Ранее ученые сообщили, что питание оказывает существенное влияние на развитие диабета. В том числе к опасному заболеванию приводит недостаток в рационе молочных продуктов.