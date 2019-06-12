Специалисты перечислили три неожиданные причины развития диабета

Ученые из американского общества питания пришли к выводу, что спровоцировать развитие диабета второго типа может обилие витамина В12 в рационе, сообщает Medicalxpress.

Также к развитию заболевания могут привести недостаточное употребление овощей и несбалансированное питание. Три масштабных исследования показали, что питание оказывает существенное влияние на развитие диабета. Например, к опасному заболеванию приводит недостаток в рационе растительной пищи, молочных продуктов, мяса.

Напомним, ранее группа ученых из Университета Британской Колумбии (Канада) заявила, что диабетикам следует принимать на завтрак пищу с высоким уровнем жиров и низким содержанием углеводов. Такое сочетание позволяет контролировать уровень сахара в крови.

