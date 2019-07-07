МЧС предупредило жителей Татарстана о тумане 8 июля

ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение об интенсивности метеорологических явлений с 1.00 до 8.00 8 июля.



По информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», в указанное время суток местами по Республике Татарстан и в Казани ожидается туман, сообщает МЧС.

Напомним, в воскресение, 7 июля, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Возможны дождь, местами гроза. Ветер южный, юго-западный умеренный, местами сильный, порывами до 15—20 м/с. Максимальная температура днем составит от +17°С до 22°С.