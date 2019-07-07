Сегодня в Татарстане ожидаются дожди, гроза и до +22

В воскресение, 7 июля, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Возможны дождь, местами гроза.

Ветер южный, юго-западный умеренный, местами сильный, порывами до 15-20 м/с, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура днем составит от +17°С до 22°С. В Казани днем ожидается от +18°С до 20°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +19°С до 22°С.

Ранее МЧС предупредило жителей Татарстана о грозе и сильном ветре 7 июля.