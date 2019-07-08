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Врач рассказал, что нужно делать при солнечном ожоге

03:35, 08.07.2019
Врач рассказал, что нужно делать при солнечном ожоге
Фото: Bojan Dzodan (perito-burrito.com)

Дерматолог из университета Альберты (Канада) Роберт Гниацки предупредил, что не нужно использовать при солнечном ожоге растительное масло, молочные продукты, лимон и другие народные средства.

Они не только не эффективны, но и несут вред для здоровья. Вместо названных способов дерматолог предлагает следующие: в первую очередь нужно охладить кожу влажной тканью. После чего нанести увлажняющий крем без отдушек. Кроме того, можно принять ибупрофен и пить больше воды, сообщает Medicalxpress.

ОбществоМедицина
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