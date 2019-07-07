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Главный диетолог Минздрава опроверг информацию о норме потребления молочных продуктов

21:30, 07.07.2019
Главный диетолог Минздрава опроверг информацию о норме потребления молочных продуктов
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Главный диетолог Минздрава Виктор Тутельян сообщил, что не существует определенных норм потребления молочных продуктов в сутки.

«Молочные продукты полезные, являются важным источником очень многих полезных веществ, нужных и незаменимых для организма... Если человек здоров, или даже болен, но не имеет нарушений пищеварения, употребление молочных продуктов полезно», — цитирует его ТАСС.

Ограничения могут быть только для людей с пищевой непереносимостью или определенными противопоказаниями для здоровья.

Ранее заведующая отделением профилактики факторов риска Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ Дарья Халтурина сообщила, что взрослым людям нужно употреблять 200 граммов молочных продуктов в сутки. При этом после употребления 400 граммов эффект перестает быть положительным.

ОбществоМедицина
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