Число погибших из-за взрыва бензовоза в Свердловской области увеличилось до четырех

Глава городского округа Краснотурьинск Александр Устинов сообщил, что количество погибших из-за взрыва бензовоза в Свердловской области увеличилось до четырех.

Он добавляет, что всего пострадали 11 человек. Со слов Устинова, в центральной городской больнице Краснотурьинска четыре человека находятся в состоянии средней степени тяжести. Почти все погибшие и пострадавшие в результате взрыва — местные туристы, сообщает ТАСС. Глава Северного управленческого округа региона Евгений Преин опроверг информацию, что люди, ехавшие на цистерне бензовоза, — участники марафона «Конжак — 2019". Тем не менее, региональная прокуратура проверит организацию марафона, сообщает «РИА Новости».

Напомним, в 00.15 по местному времени (22.15 мск) в Свердловской области на 44-м км дороги Карпинск-Кытлым бензовоз с топливом съехал в кювет, в результате машина загорелась, после чего произошел взрыв. Сотрудники полиции установили, что в момент катастрофы водитель бензовоза был в нетрезвом виде. В его крови обнаружили 0,706 промилле алкоголя.

