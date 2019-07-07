ДТП под Екатеринбургом: из-за пьяного водителя взорвался бензовоз, погибли три человека

В 00.15 по местному времени (22.15 мск) в Свердловской области на 44-м км дороги Карпинск-Кытлым бензовоз с топливом съехал в кювет, в результате машина загорелась, после чего произошел взрыв.

Видео ГУ МЧС РФ по Свердловской области

Сотрудники полиции установили, что в момент катастрофы водитель бензовоза был в нетрезвом виде. В его крови обнаружили 0,706 промилле алкоголя.

По данным ГУМВД по региону, на цистерне сидели семь человек. СМИ сообщают, что это были участники ежегодного марафона «Конжак», который сейчас проходит в области. По предварительной информации, в результате аварии погибли три человека, семь пострадали. Среди пострадавших подросток 2005 года рождения, его экстренно доставили вертолетом в Екатеринбург для оказания медицинской помощи, сообщает «РИА Новости». Водителю бензовоза госпитализация не потребовалась.