Казань может стать мировым центром золотоордынских исследований

Руководитель Центра исследований Золотой Орды и татарских ханств им. М.А. Усманова Института истории им. Ш. Марджани Ильнур Миргалеев в интервью «Реальному времени» рассказал о планах по созданию в Казани Международной ассоциации исследователей Золотой Орды.

— Назрела необходимость создать Международную ассоциацию исследователей Золотой Орды. Этот вопрос мы обсудили с руководством Института истории им. Ш. Марджани и получили поддержку, обсудили и с группой московских коллег из Института российской истории РАН. Сейчас идет активная переписка, обсуждаем детали и делимся своими видениями, как устроить такую ассоциацию. Пока договорились, что она будет базироваться в Казани — в нашем институте, — объяснил Миргалеев.

Подробности — в интервью «Реального времени».

