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В Иркутской области нашли живыми 30 человек, пропавших в зоне наводнения

07:42, 07.07.2019
В Иркутской области нашли живыми 30 человек, пропавших в зоне наводнения
Фото: irkobl.ru

Полиция обнаружила 30 человек, которые считались без вести пропавшими в зоне паводка в Иркутской области.

Теперь в списке пропавших числятся 11 жителей, погибло 22 человека. В Тулуне остаются подтопленными 224 жилых дома, сообщает «Интерфакс».

Напомним, ранее сообщалось, что ремонт разрушенных в Иркутской области объектов и строительство новых потребует около 28 млрд рублей.

Об этом заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко в ходе совещания правительственной комиссии по последствиям паводка. Вопросами, связанными с восстановлением пострадавшего от паводка жилья, будет заниматься рабочая группа под председательством заместителя министра строительства.

Происшествия
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