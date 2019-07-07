В Иркутской области нашли живыми 30 человек, пропавших в зоне наводнения

Полиция обнаружила 30 человек, которые считались без вести пропавшими в зоне паводка в Иркутской области.

Теперь в списке пропавших числятся 11 жителей, погибло 22 человека. В Тулуне остаются подтопленными 224 жилых дома, сообщает «Интерфакс».

Напомним, ранее сообщалось, что ремонт разрушенных в Иркутской области объектов и строительство новых потребует около 28 млрд рублей.

Об этом заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко в ходе совещания правительственной комиссии по последствиям паводка. Вопросами, связанными с восстановлением пострадавшего от паводка жилья, будет заниматься рабочая группа под председательством заместителя министра строительства.