В заплыве Sviyaga Swim приняли участие 500 спортсменов — видео
В Татарстане около остров-град Свияжск прошли соревнования по плаванию на открытой воде «Sviyaga Swim — 2019». Спортсмены на выбор проплыли 1,5 км или 3,5 км,сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
Всего в соревновании приняли участие 500 пловцов в возрасте от 16 до 65 лет. Маршрут заплыва пролегал вокруг острова. Ограничение по времени составляет три с половиной часа. Добравшиеся до финиша получают медаль.
По данным организаторов, температура воды составила 21 градус.
«Когда начинаешь плыть — разогреваешься. Очень комфортно — не перегреваешься. Оптимальная температура для соревнований», — рассказала спортсменка Айгуль Сагирова.
Победители были определены как в абсолютном зачете, так и по возрастным категориям.
Заплыв Sviyaga Swim является вторым по счету и пока единственным соревнованием на открытой воде в Татарстане.Спорт Татарстан
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