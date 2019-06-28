Продажи КАМАЗа в мае 2019 года упали на 21%

Генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин рассказал, что в мае продажи грузовиков снизились на 21%.



Когогин выразил надежду, что ситуацию удастся изменить во втором полугодии, когда крупные сырьевые компании начнут закупать грузовики, передает корреспондент «Реального времени».

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов отметил, что ситуацию с падением продаж грузовиков удастся изменить за счет реализации нацпроектов.



Гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов добавил, что большие надежды в КАМАЗе связывают с развитием экспортного рынка.



Когогин в свою очередь выразил надежду, что удастся увеличить продажи в Казахстане, на Ближнем Востоке, Узбекистане и во Вьетнаме.

Ранее на собрании акционеров ПАО «КАМАЗ» Рустам Минниханов заявил, что, несмотря на все сложности, предприятие стабильно входит в топ-20 крупнейших производителей грузовиков в мире.

