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В Казань приехал Илья Варламов

17:41, 24.05.2019
В Казань приехал Илья Варламов
Фото: realnoevremya.ru

В центре Казани можно встретить блогера Илью Варламова. Об этом в своем Facebook сообщил поэт Айрат Бик-Булатов.

— По Баумана ходит Варламов, считает фонари, — написал Бик-Булатов.

Напомним, ранее блогер Илья Варламов называл Казань самым бедным городом, где проходил чемпионат мира по футболу — 2018. Столица Татарстана заняла 54-е место в рейтинге городов России, составленном на основании соотношения бюджетных денег к количеству жителей. Так, на каждого жителя Казани приходится 19,5 тыс. рублей.

Общество Татарстан
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