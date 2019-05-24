В Казань приехал Илья Варламов

В центре Казани можно встретить блогера Илью Варламова. Об этом в своем Facebook сообщил поэт Айрат Бик-Булатов.

— По Баумана ходит Варламов, считает фонари, — написал Бик-Булатов.

Напомним, ранее блогер Илья Варламов называл Казань самым бедным городом, где проходил чемпионат мира по футболу — 2018. Столица Татарстана заняла 54-е место в рейтинге городов России, составленном на основании соотношения бюджетных денег к количеству жителей. Так, на каждого жителя Казани приходится 19,5 тыс. рублей.

