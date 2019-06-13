Илья Варламов в посте про «плохую Казань» раскритиковал набережную Кабана, снос Арских казарм и заборы у дорог

Блогер Илья Варламов опубликовал пост про «плохую Казань», а котором отметил, что, несмотря на многочисленные преимущества, у города есть ряд недостатков.

В частности, он подверг критике набережную Кабана.

«На всех знаменитых красных лавочках, которые светятся ночью, теперь лужи! Архитекторы не подумали, что пластик прогнется и на лавочках будет скапливаться вода. Сейчас их вытирают вручную, но надо просверлить дырочки», — написал блогер.



Также Варламов выразил недовольство сносом Арских казарм.



«На месте исторических зданий построят убогие панельки... Грустно, что Казань не ценит свою историю», — пишет блогер.



Кроме того, он подверг критике заборы, которые установлены вдоль дорог столицы Татарстана, и назвал «ужасным» логотип казанского метрополитена. Он также отметил, что некоторые станции являются «настоящим лабиринтом».

По словам Ильи Варламова, улица «Баумана» превратилась в «помойку», а в центре города понастроили «какого-то помпезного безумия».



Напомним, что Илья Варламов приезжал в Казань в конце мая.