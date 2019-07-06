Сегодня запланирована рабочая встреча Рустама Минниханова с главой Чувашии

Сегодня планируется рабочая встреча президента Татарстана Рустама Минниханова с главой Чувашии Михаилом Игнатьевым.

Ожидается, что переговоры двух сторон пройдут утром в доме правительства РТ, после чего главы регионов направятся в поселок Аксубаево на национальный чувашский праздник «Уяв», сообщает ИА «Татар-информ».

На праздник в Аксубаевский район съедутся более 40 коллективов со всего Татарстана, а также из Чувашии, Башкирии, Самарской области. Сейчас в республике проживает более 116 тысяч чувашей, это третья по численности этническая группа в республике.