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Сегодня запланирована рабочая встреча Рустама Минниханова с главой Чувашии

08:19, 06.07.2019
Сегодня запланирована рабочая встреча Рустама Минниханова с главой Чувашии
Фото: tatarstan.ru

Сегодня планируется рабочая встреча президента Татарстана Рустама Минниханова с главой Чувашии Михаилом Игнатьевым.

Ожидается, что переговоры двух сторон пройдут утром в доме правительства РТ, после чего главы регионов направятся в поселок Аксубаево на национальный чувашский праздник «Уяв», сообщает ИА «Татар-информ».

На праздник в Аксубаевский район съедутся более 40 коллективов со всего Татарстана, а также из Чувашии, Башкирии, Самарской области. Сейчас в республике проживает более 116 тысяч чувашей, это третья по численности этническая группа в республике.

ОбществоВласть Татарстан
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