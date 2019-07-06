В Татарстане работы по программе капремонта жилья выполнены на 2,7 млрд рублей

В Татарстане на капремонт многоквартирных жилых домов уже израсходовали 2,7 млрд рублей, что составляет 47,4% от запланированной суммы.

Объем финансирования программы на этот год составляет 5,8 млрд рублей. Запланирован капремонт 942 домов общей площадью 5,6 млн кв. метров. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ рассказал первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Алексей Фролов. Он также доложил о реализации некоторых федеральных и республиканских программ в сфере строительства, сообщает пресс-служба президента РТ.

Напомним, ранее в России расширили категории льготников, освобожденных от взносов за капремонт и платы за пользование жилым помещением.

