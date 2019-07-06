Властям предлагают распечатать Росрезерв, чтобы снизить цены на бензин

Глава Российского топливного союза Евгений Аркуша выступил с предложением к властям использовать запасы топлива Росрезерва для стабилизации ситуации на Дальнем Востоке. Соответствующее письмо направлено заместителю руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолию Голомолзину.

Аркуша также советует продлить на Дальнем Востоке соглашения с нефтяниками о заморозке цен на топливо. Всего Аркуша предлагает шесть мер для стабилизации топливного рынка региона. В начале июля там ухудшилась ситуация с ценами на топливо, после того как истекло соглашение десяти крупнейших нефтяных компаний с правительством, сообщает РБК.

Напомним, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пригрозил наказать нефтяные компании, которые будут задирать цены на бензин в отсутствие соглашений.

