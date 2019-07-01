Медведев об отсутствии соглашения с нефтяниками: «Если кто-то «заиграется», то «поплатится»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пригрозил наказать нефтяные компании, которые будут задирать цены на бензин в отсутствие соглашений.

«Дмитрий Николаевич [Козак, вице-премьер], нужно следить за тем, что происходит. Если все-таки кто-то заиграется и посчитает, что в отсутствие соглашений можно проводить какую-то самостоятельную политику на этом рынке, он за это поплатится, придется тогда все-таки вернуться к той непопулярной идее для компаний, которую мы с вами неоднократно обсуждали», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что правительство не планирует продлевать соглашение о заморозке цен на топливо в связи с появлением измененного демпфирующего механизма. Предполагается, что он сможет сдержать цены в пределах инфляции.

Напомним, что правительство продлило до 1 июля соглашение с нефтяными компаниями о заморозке цен на бензин, заключенное в ноябре 2018 года.