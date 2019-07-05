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В Башкирии мужчина подозревается в тройном убийстве своих родных

16:31, 05.07.2019
В Башкирии мужчина подозревается в тройном убийстве своих родных
Фото: surb.sledcom.ru

Следком по Башкирии возбудил уголовное дело в отношении 25-летнего жителя Кугарчинского района по подозрению в убийстве трех человек.

По данным следствия, 5 июля подозреваемый на территории своего семейного домовладения нанес множественные удары ножом 30-летнему брату и 53-летней матери, 59-летний отец попытался убежать от сына, однако тот настиг его на территории участка соседей и также нанес удары ножом. От полученных ранений потерпевшие скончались на месте.

Отмечается, что мужчина сам обратился в местный отдел полиции, где сообщил о содеянном, сообщает пресс-служба СК.

В настоящее время подозреваемый задержан, в его отношении планируется проведение психолого-психиатрической судебной экспертизы.

Ранее сообщалось, что следком Башкирии передаст в суд дело татарстанского предпринимателя, обвиняемого в убийстве партнера.

Происшествия Башкортостан
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