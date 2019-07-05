В Башкирии мужчина подозревается в тройном убийстве своих родных

Следком по Башкирии возбудил уголовное дело в отношении 25-летнего жителя Кугарчинского района по подозрению в убийстве трех человек.



По данным следствия, 5 июля подозреваемый на территории своего семейного домовладения нанес множественные удары ножом 30-летнему брату и 53-летней матери, 59-летний отец попытался убежать от сына, однако тот настиг его на территории участка соседей и также нанес удары ножом. От полученных ранений потерпевшие скончались на месте.

Отмечается, что мужчина сам обратился в местный отдел полиции, где сообщил о содеянном, сообщает пресс-служба СК.



В настоящее время подозреваемый задержан, в его отношении планируется проведение психолого-психиатрической судебной экспертизы.

Ранее сообщалось, что следком Башкирии передаст в суд дело татарстанского предпринимателя, обвиняемого в убийстве партнера.