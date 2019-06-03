Следком Башкирии передаст в суд дело татарстанского предпринимателя, обвиняемого в убийстве партнера

Следком Башкирии объявил о завершении расследования уголовного дела в отношении 62-летнего предпринимателя из Татарстана. Он обвиняется в убийстве партнера по бизнесу и незаконном хранении оружия.

По версии следствия, в ноябре 2018 года татарстанский предприниматель встретился в Туймазинском районе Башкирии со своим партнером по бизнесу из Екатеринбурга. В ходе ссоры обвиняемый несколько раз ударил пистолетом пострадавшего, после чего выстрелил в него трижды. Две пули попали в голову, одна — в туловище.

«Затем, злоумышленник, с целью сокрытия следов преступления, вывез тело к реке Уязы-Тамак Туймазинского района и сбросил его в воду, а после вернулся в Республику Татарстан», — сообщает пресс-служба СУ СКР по РБ.

Отмечается, что ход расследования осложнило наличие у татарстанского предпринимателя двух почти одинаковых автомобилей марки Lexus. В первый раз следователи нашли автомобиль, но в нем не было обнаружено никаких улик.

Однако позже они выяснили, что «у подозреваемого имелось два автомобиля марки «Lexus» одной и той же модели, отличие их заключалось в некоторых деталях кузова, которые не были заметны на первый взгляд, кроме того второй автомобиль не числился за обвиняемым и имел фиктивный государственный регистрационный знак, идентичный с первым автомобилем».

Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено, после вручения его копии обвиняемому, дело будет направлено в суд. Однако обвиняемый до сих пор отрицает свою вину.