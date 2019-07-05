Тайвань продлил срок безвизового пребывания для россиян

Напомним, что в сентябре 2018 года Тайвань в тестовом режиме открыл безвизовый въезд для россиян. С 6 сентября 2018 года по 31 июля 2019 года граждане РФ смогут приехать на остров и находиться там до 14 дней без оформления визы. Далее этот срок был продлен до 31 июля 2020 года.