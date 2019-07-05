Тайвань продлил срок безвизового пребывания для россиян
Остров Тайвань продлил срок безвизового пребывания для россиян с 14 до 21 дня.
«Напоминаем, что отсчет начинается со следующего дня после прибытия», — говорится в сообщении представительства Московско-Тайбэйской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству.
Напомним, что в сентябре 2018 года Тайвань в тестовом режиме открыл безвизовый въезд для россиян. С 6 сентября 2018 года по 31 июля 2019 года граждане РФ смогут приехать на остров и находиться там до 14 дней без оформления визы. Далее этот срок был продлен до 31 июля 2020 года.
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