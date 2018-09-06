Тайвань в тестовом режиме открыл безвизовый въезд для россиян

В Тайване сделали безвизовый въезд для россиян. Пока такое право предоставлено в тестовом режиме

С 6 сентября этого года по 31 июля 2019 года граждане РФ смогут приехать на остров и находиться там до 14 дней без оформления визы, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что все страны Южной Америки могут стать доступны россиянам без виз до конца 2018 года. Это станет возможным после подписания договора с Суринамом. Кроме того, в мае подписано аналогичное соглашение с Коста-Рикой. Таким образом, для россиян станут доступны в безвизовом режиме практически все страны Латинской Америки.