Камиль Исхаков рассказал о строительстве соборной мечети в Казани

Советник президента Татарстана Камиль Исхаков признался, что вопрос строительства соборной мечети в Казани поднят не просто так, это говорит о нехватке мечетей в городе.

Камиль Исхаков связывает появление новых мечетей с ростом числа прихожан. «Я не считаю, что в Казани хватает мечетей», — подчеркнул Исхаков. Он добавил, что соборная мечеть должна собирать людей, но не по приказу. Она должна быть привлекательной, там должны быть разнообразные возможности, например, для обучения.

— Чтобы сделать эту объемную работу, надо также и деньги найти. Их не дает государство, — цитирует слова советника президента Татарстана ИА «Татар-информ».

Камиль Исхаков рассказал, что мечеть должна содержать себя самостоятельно. «Мы не можем брать деньги от государства», — подчеркнул советник президента РТ.

Напомним, ранее президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что проект строительства соборной мечети Казани требует серьезной проработки, в том числе источников финансирования.

