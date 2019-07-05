«Татфондбанк» подал иск о банкротстве генподрядчика строительства пивзавода «Белый кремль» на 25 млн рублей

ПАО «Татфондбанк» в лице конкурсного управляющего ГК «Агентство по страхованию вкладов» подало в Арбитражный суд РТ иск о банкротстве ООО «ЮнионСтрой Плюс».

Сумма требований составила 25 млн рублей. Заявление о банкротстве подано 3 июля, следует из картотеки арбитражных дел.

В этот же день ТФБ попросил банкротства ООО «Пычак» и ООО «Реалпак+".

«ЮнионСтрой» является генподрядчиком строительства пивоваренного завода «Белый кремль» и распределительного центра «Круглое поле».

Ранее «Татфондбанк» в лице АСВ подал заявление о признании банкротом жителя Альметьевска Ильгиза Инсафовича Рахимова. Гражданин с теми же данными является заместителем начальника Управления по реализации нефти и нефтепродуктов ПАО «Татнефть», однако судят его как физическое лицо, а не должностное.