Новости экономики

13:48 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

«Татфондбанк» подал иск о банкротстве генподрядчика строительства пивзавода «Белый кремль» на 25 млн рублей

13:13, 05.07.2019
«Татфондбанк» подал иск о банкротстве генподрядчика строительства пивзавода «Белый кремль» на 25 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru

ПАО «Татфондбанк» в лице конкурсного управляющего ГК «Агентство по страхованию вкладов» подало в Арбитражный суд РТ иск о банкротстве ООО «ЮнионСтрой Плюс».

Сумма требований составила 25 млн рублей. Заявление о банкротстве подано 3 июля, следует из картотеки арбитражных дел.

В этот же день ТФБ попросил банкротства ООО «Пычак» и ООО «Реалпак+".

«ЮнионСтрой» является генподрядчиком строительства пивоваренного завода «Белый кремль» и распределительного центра «Круглое поле».

    Ранее «Татфондбанк» в лице АСВ подал заявление о признании банкротом жителя Альметьевска Ильгиза Инсафовича Рахимова. Гражданин с теми же данными является заместителем начальника Управления по реализации нефти и нефтепродуктов ПАО «Татнефть», однако судят его как физическое лицо, а не должностное.

    ЭкономикаБанки Татарстан
    Распечатать материал
    комментарии 0

    комментарии

    Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

    Войти через соцсети
    Свернуть комментарии

    Читайте также
    Фондовый рынок

    Спецпроекты

    Рекомендуем

    Новости партнеров