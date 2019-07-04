АСВ банкротит замглавы подразделения «Татнефти»
АСВ подало в Арбитражный суд Татарстана исковое заявление о признании замначальника Управления по реализации нефти и нефтепродуктов ПАО «Татнефть» Ильгиза Рахимова банкротом.
Заявленная сумма исковых требований — 9 млн 495 тысяч 420 рублей. Информация размещена в системе «Электронное правосудие».
Напомним, рекордный для Татарстана иск заявило Агентство по страхованию вкладов в рамках уголовного дела Роберта Мусина. АСВ требует с экс-главы «Татфондбанка» 49 млрд рублей.
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