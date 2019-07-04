Число погибших из-за наводнения в Иркутской области возросло до 21

Число жертв в результате паводка в Иркутской области возросло, сейчас сообщается о 21 погибшем.

Об этом заявил представитель чрезвычайной комиссии, работающей в Тулуне. Это город, полностью затопленный вышедшей из берегов рекой Ией, сообщает «Интерфакс».

В Иркутске введен режим повышенной готовности из-за подъема уровня воды в реке Иркут, сообщает мэрия города.

Напомним, метеорологи предупредили жителей Иркутской области о подъеме уровня воды в трех реках Иркутской области в пятницу, 5 июля. В районе села Ухтуй на реке Ока ожидается повышение уровня воды до отметок 250—280 сантиметров при критической отметке 470 сантиметров, на реке Иркут — до 480 сантиметров, что является критичной отметкой, на реке Китой — до 200 сантиметров при критической отметке 475.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня, введен режим ЧС. Пострадали шесть районов.

