Гарантийный фонд Татарстана выдал 111 поручительств субъектам МСП в 2019 году
По итогам I полугодия 2019 года Гарантийный фонд Республики Татарстан выдал субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) 111 поручительств.
Размер выданных поручительств составил 763 млн рублей, а общий объем финансирования, привлеченного под поручительства, равняется 2 708 млн рублей.
В организации «Реальному времени» пояснили, что показатель в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Так, за первые шесть месяцев 2018 года было выдано 53 поручительства, размер — 398 млн рублей, общий объем — 1,5 млрд рублей.
Также Единый центр кредитования Гарантийного фонда Татарстана провел консультации с 250 предпринимателями. Банк одобрил 51 заявку из 139. Сумма привлеченных кредитов составила 564 млн рублей.
Напомним, Татарстан стал лидером по развитию экспорта МСП среди регионов ПФО.Экономика Татарстан
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