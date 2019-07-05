Гарантийный фонд Татарстана выдал 111 поручительств субъектам МСП в 2019 году

По итогам I полугодия 2019 года Гарантийный фонд Республики Татарстан выдал субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) 111 поручительств.

Размер выданных поручительств составил 763 млн рублей, а общий объем финансирования, привлеченного под поручительства, равняется 2 708 млн рублей.

В организации «Реальному времени» пояснили, что показатель в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Так, за первые шесть месяцев 2018 года было выдано 53 поручительства, размер — 398 млн рублей, общий объем — 1,5 млрд рублей.

Также Единый центр кредитования Гарантийного фонда Татарстана провел консультации с 250 предпринимателями. Банк одобрил 51 заявку из 139. Сумма привлеченных кредитов составила 564 млн рублей.

Напомним, Татарстан стал лидером по развитию экспорта МСП среди регионов ПФО.