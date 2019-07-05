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Татарстан стал лидером по развитию экспорта МСП среди регионов ПФО

09:47, 05.07.2019
Татарстан стал лидером по развитию экспорта МСП среди регионов ПФО
Фото: economy.gov.ru

Министерство экономического развития РФ проанализировало развитие экспорта в сфере малого и среднего предпринимательства в субъектах России. В результате Татарстан стал лидером по этому показателю среди регионов Приволжского федерального округа, сообщили «Реальному времени» в Минэкономики РТ.

Оценка проводилась по таким показателям как «факторы роста», «факторы инфраструктурной обеспеченности» и «дополнительные факторы», в который вошли стоимость электроэнергии, количество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих экспортную деятельность и прочее.

Ранее Минэкономики Татарстана рассказало об итогах первого полугодия реализации нацпроекта МСП. Так, в Татарстане за это время увеличилось количество предпринимателей. Прирост составил 4,4 тысячи, на данный момент в республике 163,7 тысячи бизнесменов. Также на 102,2% удалось выполнить полугодовой показатель по количеству субъектов МСП, выведенных на экспорт.

Экономика Татарстан
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