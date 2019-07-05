Бразильский чиновник подкупил членов МОК, чтобы Рио-де-Жанейро стал столицей ОИ-2016

Бывший губернатор бразильского штата Рио-де-Жанейро Сержиу Кабрал сообщил, что купил голоса девяти членов Международного олимпийского комитета за $2 млн, чтобы они выбрали Рио в качестве столицы летней Олимпиады 2016 года.

Об этом знали бывшие президенты Бразилии Жозе Инасиу Лула да Силва и Мишел Темер. Первый сейчас находится в тюрьме за коррупцию, второму недавно предъявили аналогичное обвинение, пишет «Интерфакс» со ссылкой на бразильские СМИ.

На проведение Олимпийских игр 2016 года также претендовали Мадрид, Чикаго и Токио.

Ранее сообщалось, что более 130 медалей, выигранных спортсменами на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро, были возвращены организаторам из-за появившейся на них ржавчины и черных пятен.

