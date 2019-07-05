Проектно-конструкторское бюро «РИО» подало иск к Зеленодольскому заводу им. Горького на 15,5 млн рублей

АО «Проектно-конструкторское бюро «РИО» из Санкт-Петербурга подало в Арбитражный суд Татарстана иск к АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького».

Сумма требований составила 15,5 млн рублей. Иск подан 3 июля и пока не принят к производству, следует из картотеки арбитражных дел.

Проектно-конструкторское бюро «РИО» является разработчиком автоматизированных комплексов связи и рабочих мест. а также техники связи, аппаратуры коммутации, пультов управления и т. д.

Ранее «Итеко Россия» из Нижегородской области потребовало с Зеленодольского завода им. Горького 21,2 млн рублей.