«Итеко Россия» из Нижегородской области потребовало с «Зеленодольского завода Горького» 21,2 млн рублей
ООО «Итеко Россия», зарегистрированное в пос. Кудьма Нижегородской области, подало исковое заявление к АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького». Информация размещена в системе «Электронное правосудие».
Сумма исковых требований — 21 млн 260 тысяч 847 рублей 62 копейки.
Напомним, ранее Росимущество передало в собственность Татарстана 75% акций (4,4 млн штук) АО «Зеленодольское проектно-конструкторское бюро» и 11,9% акций (3,8 млн штук) АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького».
Акции передали в рамках исполнения указа президента России от 24 августа 2018 года. Распоряжение правительства вышло 27 сентября, документ Росимущества — 15 марта 2019 года.
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