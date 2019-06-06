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«Итеко Россия» из Нижегородской области потребовало с «Зеленодольского завода Горького» 21,2 млн рублей

11:26, 06.06.2019
«Итеко Россия» из Нижегородской области потребовало с «Зеленодольского завода Горького» 21,2 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

ООО «Итеко Россия», зарегистрированное в пос. Кудьма Нижегородской области, подало исковое заявление к АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького». Информация размещена в системе «Электронное правосудие».

Сумма исковых требований — 21 млн 260 тысяч 847 рублей 62 копейки.

Напомним, ранее Росимущество передало в собственность Татарстана 75% акций (4,4 млн штук) АО «Зеленодольское проектно-конструкторское бюро» и 11,9% акций (3,8 млн штук) АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького».

Акции передали в рамках исполнения указа президента России от 24 августа 2018 года. Распоряжение правительства вышло 27 сентября, документ Росимущества — 15 марта 2019 года.

ПромышленностьЭкономикаОбщество Татарстан
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