Зампредседателя Верховного суда Татарстана принял участие в конференции Совета Европы

Фото: Верховный суд Татарстана

Доктор юридических наук, заместитель председателя Верховного суда Республики Татарстан Максим Беляев принял участие в конференции Совета Европы в Страсбурге.

На мероприятии обсуждались вопросы взаимодействия сотрудничества в области защиты прав человека, роль судей и других представителей юридических профессий в обеспечении прав и свобод личности.

Всего на конференцию прибыли представители 47 стран. Также со своими докладами выступили руководитель Европейской программы HELP Ева Пастрана, председатель Европейского суда по правам человек Линос-Александр Сисилианос и другие.

Конференция Совета Европы проходит с 4 по 5 июля.

Напомним, ранее Беляев выступил на заседании пленума ВС РФ о налоговом законодательстве.