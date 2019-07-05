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Зампредседателя Верховного суда Татарстана принял участие в конференции Совета Европы

08:59, 05.07.2019
Зампредседателя Верховного суда Татарстана принял участие в конференции Совета Европы
Фото: Верховный суд Татарстана

Доктор юридических наук, заместитель председателя Верховного суда Республики Татарстан Максим Беляев принял участие в конференции Совета Европы в Страсбурге.

На мероприятии обсуждались вопросы взаимодействия сотрудничества в области защиты прав человека, роль судей и других представителей юридических профессий в обеспечении прав и свобод личности.

Всего на конференцию прибыли представители 47 стран. Также со своими докладами выступили руководитель Европейской программы HELP Ева Пастрана, председатель Европейского суда по правам человек Линос-Александр Сисилианос и другие.

Конференция Совета Европы проходит с 4 по 5 июля.

Напомним, ранее Беляев выступил на заседании пленума ВС РФ о налоговом законодательстве.

ОбществоВласть Татарстан
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