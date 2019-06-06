Зампред Верховного суда Татарстана Беляев выступил на заседании пленума ВС РФ о налоговом законодательстве

Заместитель председателя Верховного суда Татарстана Максим Беляев выступил на пленуме Верховного суда РФ. Информация размещена на официальном портале ВС РФ.

Рассматривался проект постановления «О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления». Во время выступления Беляев пошутил, что «налоговое законодательство создало больше преступников, чем любой другой законодательный акт». Он отметил, что тема пленума актуальна, принятие новых разъяснений назрело. «Проект будет способствовать правильному и единообразному применению норм УПК», — уверен Беляев.

Напомним, ранее сообщалось, что министерство внутренних дел начнет наказывать бенефициаров компаний за действия, направленные на подготовку преступлений в сфере налогообложения и банкротства.

