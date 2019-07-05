Власти США попросили суд отклонить иск Huawei
Минюст США призвал федеральный суд Восточного округа штата Техас прекратить разбирательство по иску китайской компании Huawei. Соответствующее заявление было подано юристами, представляющими министерство.
Власти считают, что суд должен отклонить иск производителя смартфонов, внесенного в черный список Минпромторга Соединенных Штатов.
Китайская компания требует признать эти меры незаконными, напоминает Reuters. Юристы Huawei утверждают, что продукция технического гиганта не может каким-либо образом угрожать безопасности США.
Концерн потребовал от американских властей вернуть изъятое оборудование. Huawei оспаривает то, что ее техника подпадает под действие закона США о контроле над экспортно-импортными операциями.
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