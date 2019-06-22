Huawei потребовал от США вернуть изъятое оборудование

Китайская компания Huawei Technologies Co Inc. подала в суд на Министерство торговли США с требованием вернуть изъятое два года назад оборудование.

По данным Reuters, Huawei оспаривает то, что ее техника подпадает под действие закона США о контроле над экспортно-импортными операциями.

Компания поставила в испытательную лабораторию в Калифорнии телекоммуникационное оборудование из Китая, в том числе компьютерный сервер и коммутатор Ethernet. После завершения испытаний технику отправили обратно, но она была конфискована.

Напомним, ранее в мае власти США ввели ограничительные меры в отношении Huawei. В результате запрета на ряд сделок с китайской компанией многие поставщики стали ограничивать сделки с ней. Китайский производитель из-за санкций уже перенес выход новой версии ноутбука Matebook на неопределенный срок.