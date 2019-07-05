В Ассоциации пенсионных фондов предложили альтернативу ИПК

Национальная ассоциация пенсионных фондов (НАПФ) подготовила обзор программ НПО (негосударственное пенсионное обеспечение). Эксперты считают, что наиболее эффективным станет использование корпоративных программ.

Система, при которой 2% взносов будет вносить работодатель, 2% — гражданин, а 1% — государство, должна стать альтернативой индивидуальному пенсионному капиталу (ИПК). При определенных условиях корпоративные программы могут дать пенсионерам до 56% от утраченного заработка, считают эксперты.

В НАПФ предложили софинансировать такие программы, пишут «Известия». Также в ассоциации считают, что работника и работодателя можно стимулировать налоговыми преференциями. Например, можно освободить от налога на доходы физических лиц выплаты по НПО.

Ранее сообщалось, что новый проект по ИПК предполагает получение пожизненной пенсии через 30 лет после первого взноса. Согласно документу, досрочные выплаты предусмотрены в случае болезни и гарантии Агентства по страхованию вкладов (АСВ).



